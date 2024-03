Xbox Game Pass: c'è Control Ultimate Edition tra i giochi 'gratis' di marzo!

Per indorare l'amara pillola del grande JRPG che sta per lasciare Xbox Game Pass, Microsoft 'svolta la giornata' degli appassionati di action adventure e metroidvania iscritti al servizio verdecrociato confermando l'arrivo di Control Ultimate Edition su Game Pass a marzo.

La ricca tavola videoludica imbandita dalla casa di Redmond con la Wave 1 dei titoli fruibili 'gratuitamente' a marzo dagli abbonati a Game Pass parte proprio dall'edizione definitiva di Control, una versione che comprende l'odissea originaria di Jesse Faden, tutte le espansioni e diverse migliorie e ottimizzazioni grafiche. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Control Ultimate Edition.

Sempre per la prima metà del mese di marzo è previsto anche l'arrivo su Game Pass di No More Heroes 3, MLB The Show 24, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, PAW Patrol World e Lightyear Frontier, mentre già da oggi martedì 5 marzo è possibile immergersi nelle atmosfere dell'FPS vecchia scuola Warhammer 40,000 Boltgun.

Xbox e PC Game Pass: Wave 1 dei giochi 'gratis' di marzo 2024

5 marzo - Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 7 marzo - PAW Patrol World (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 12 marzo - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 13 marzo - Control Ultimate Edition (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 14 marzo - No More Heroes 3 (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) 19 marzo - Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, Xbox e PC)

(Game Preview) (Cloud, Xbox e PC) 19 marzo - MLB The Show 24 (Cloud e Xbox)

E voi, cosa ne pensate dei nuovi videogiochi che entreranno presto a far parte della ludoteca digitale di Xbox e PC Game Pass? Fatecelo sapere con un commento.