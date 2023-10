Xbox Game Pass: c'è Dead Space Remake su EA Play tra i nuovi giochi di ottobre!

Dopo aver festeggiato l'ufficialità del matrimonio tra Microsoft e Activision, la casa di Redmond stila l'elenco dei videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox Game Pass nella seconda metà di novembre.

Dalle colonne del blog di Xbox Wire, il team verdecrociato sfoglia l'ampio ventaglio di esperienze interattive che andranno a caratterizzare la cosiddetta "Wave 2" dei videogiochi destinati a entrare nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.

La prima e, forse, più importante importante sorpresa offertaci da Microsoft non arriva da Redmond, bensì dai lidi di Electronic Arts: il publisher statunitense ha infatti deciso di integrare Dead Space Remake nel catalogo di EA Play e, conseguentemente, in quello di Xbox Game Pass Ultimate. Alla riedizione attualizzata del survival horror sci-fi vanno ad aggiungersi Cities Skylines 2, Jusant, Headbangers e altri titoli. Qui trovate l'elenco completo:

Xbox Game Pass: giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre

17 ottobre

Like a Dragon: Ishin! - PC, Xbox e Cloud

19 ottobre

F1 Manager 2023 - PC, Xbox e Cloud

24 ottobre

Cities Skylines 2 - PC

26 ottobre

Dead Space Remake - PC, Xbox Series X|S e Cloud

Frog Detective The Entire Mystery - PC, Xbox e Cloud

Mineko's Night Market - PC, Xbox e Cloud

31 ottobre

Headbangers Rhythm Royale - PC, Xbox e Cloud

Jusant - PC, Xbox e Cloud

Nell'ottica di un continuo ricambio dell'offerta ludica da proporre ai propri abbonati, Microsoft si appresta a rimuovere diversi titoli dal catalogo del Game Pass. A partire dal 31 ottobre, gli abbonati al servizio non potranno più fruire 'gratuitamente' Gunfire Reborn, Kill it With Fire, Persona 5 Royal, Signalis e Solasta Crown of the Magister.