Xbox Game Pass: c'è anche Destiny 2 Oltre la Luce tra i giochi in uscita dal catalogo

Contestualmente all'annuncio dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a fine novembre, giunge anche la conferma dell'uscita di diversi titoli PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

La lista dei videogiochi che tra qualche giorno non saranno più fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass comprende titoli come Call of the Sea, FIFA 19, Football Manager 2021, Hello Neighbor e Morkredd. Senza nulla togliere ai giochi appena citati, l'abbandono più "rumoroso" sembra però essere quello di Destiny 2 Oltre la Luce, l'espansione del kolossal sparatutto di Bungie su cui Microsoft decise lo scorso anno di incentrare la propria campagna promozionale per il lancio di Xbox Series X e Series S.

Ma andiamo con ordine e sfogliamo l'elenco completo dei titoli che, di qui a breve, non saranno più accessibili dagli iscritti al Game Pass su PC e sistemi Xbox:

Giochi non più disponibili dal 30 novembre

Call of the Sea - Cloud, Xbox e PC

FIFA 19 - Xbox e PC

Football Manager 2021 - PC

Football Manager 2021 Xbox Edition - Xbox e PC

Haven - Cloud, Xbox e PC

Hello Neighbor - Cloud, Xbox e PC

Morkredd - Cloud, Xbox e PC

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - PC

Giochi non più disponibili dall'8 dicembre

Destiny 2: Oltre la Luce - Cloud e Xbox

Il consiglio che rivolgiamo a chi desidera giocare i titoli in questione, perciò, è quello di recuperarli quanto prima e, nel caso, di sfruttare il proprio abbonamento a Xbox Game Pass per ottenere uno sconto fisso del 20% per l'acquisto dei singoli giochi interessati, prima della loro uscita dal servizio.