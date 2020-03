Xbox Game Pass: c'è anche Deus Ex Mankind Divided tra i giochi in uscita dal catalogo

Dopo aver illustrato le novità del Game Pass tra Kingdom Hearts 3 e Yakuza 0, Microsoft stila la lista dei videogiochi destinati ad uscire dal catalogo di Xbox Game Pass nel corso del mese di marzo 2020.

Sulle pagine del sito ufficiale di Xbox.com e tra le schede della dashboard di Xbox One dedicate al Game Pass è infatti apparso l'aggiornamento della sezione sui "Giochi Presto non più Disponibili", con i nomi dei titoli che non saranno più accessibili agli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft entro la fine di marzo.

I videogiochi in procinto di lasciare il catalogo del Game Pass sono il GDR sci-fi venato di elementi stealth Deus Ex Mankind Divided, la collezione che comprende i primi due capitoli della saga ruolistica di Shenmue, l'avventura grafica "vecchia scuola" Thimbleweed Park e l'action bidimensionale in pixel art Lichtspeer Double Speer Edition.

L'annuncio dei titoli in uscita da Xbox Game Pass non offre ulteriori chiarimenti sulle "tempistiche di abbandono" dei giochi in questione: non sappiamo, quindi, se potranno essere fruiti fino al 31 marzo o se, al contrario, lasceranno il catalogo in coincidenza del reveal della nuova tornata di giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Microsoft, teoricamente previsto per metà mese.