Xbox Game Pass: c'è anche DiRT 5 tra i giochi gratis di febbraio su PC, Xbox e Android

Dopo aver preannunciato i prossimi giochi che usciranno da Xbox Game Pass, Microsoft svela i nuovi titoli che entreranno a far parte del catalogo digitale del proprio servizio in abbonamento su PC Windows 10, Xbox One, Xbox Series X/S e su sistemi mobile Android tramite xCloud.

Per la seconda metà del mese di febbraio 2021, l'offerta contenutistica del Game Pass si amplierà in maniera sostanziale con l'ingresso, tra gli altri, dell'arcade racing DiRT 5, del simulatore spaziale Elite Dangerous, dell'avventura ruolistica Pillars of Eternity 2 Deadfire e dell'esperienza di guida Wreckfest.

Senza indugire oltre, eccovi la scaletta completa con le piattaforme di destinazione, le date di uscita e i nomi dei videogiochi che faranno il loro ingresso nella ludoteca di tutti gli iscritti a Xbox Game Pass entro i prossimi giorni:

18 febbraio

Code Vein - PC

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition - Xbox e xCloud

Wreckfest - PC, Xbox e xCloud

23 febbraio

Killer Queen Black - Xbox e xCloud

25 febbraio

DiRT 5 - PC, Xbox e xCloud

Elite Dangerous - Xbox

Superhot: Mind Control Delete - PC

Quanto ai videogiochi in uscita da Xbox Game Pass, come annunciato di recente dalla casa di Redmond l'elenco dei titoli che lasceranno a fine febbraio il servizio comprende DiRT 4 (Xbox), Momodora Reverie Under the Moonlight (PC e Xbox), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (PC e Xbox), The Jackbox Party Pack 4 (Xbox) e Vambrace Cold Soul (PC e Xbox).