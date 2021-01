Xbox Game Pass: c'è anche FF 15 tra i giochi in uscita dal catalogo a fine gennaio 2021

In attesa di capire se i rumor sul ritorno di Devil May Cry 5 su Xbox Game Pass si riveleranno o meno fondati, da Microsoft arriva l'annuncio dei videogiochi destinati ad abbandonare il catalogo del servizio in abbonamento a fine 2021.

Nell'ottica di un costante aggiornamento e della ludoteca digitale del Game Pass, all'ingresso di titoli come Control o PES 2021 fa necessariamente da contraltare la fuoriuscita dal servizio di giochi altrettanto popolari.

Come segnalato dalla casa di Redmond con l'update della sezione "Giochi Presto Non Disponibili" dell'app Xbox Game Pass ufficiale, per la giornata di lunedì 1 febbraio è previsto l'abbandono dal catalogo di diversi titoli, il più importante dei quali è certamente Final Fantasy XV.

Ma andiamo con ordine e diamo un'occhiata alla lista completa dei titoli che abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass entro breve:

Final Fantasy 15

Indivisible

Sea Salt

Fishing Sim World Pro Tour

Gris

A chi ci segue, ricordiamo comunque che, in base alle informazioni condivise dal giornalista Jez Corden, Microsoft starebbe contattando molti publisher per arricchire Xbox Game Pass per garantire un flusso costante di giochi da fruire su PC, console Xbox e mobile tramite xCloud.