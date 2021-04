Xbox Game Pass: c'è anche GTA 5 tra i giochi gratis di aprile su PC, Xbox e Android

Dopo aver illustrato i giochi indie in arrivo su Game Pass, Microsoft annuncia i prossimi titoli destinati a entrare a far parte del catalogo del proprio servizio in abbonamento entro la prima metà del mese di aprile 2021 su PC Windows 10, Xbox One, Series X/S e Android tramite la piattaforma in streaming di xCloud.

L'elenco stilato dalla casa di Redmond conferma l'imminente ingresso nella ludoteca virtuale del Game Pass di MLB The Show 21: il simulatore di baseball sviluppato da Sony sarà disponibile dal 20 aprile. Prima di allora, ci si potrà "consolare" con il ritorno di Grand Theft Auto 5 su Xbox Game Pass, oltreché con titoli come Zombie Army 4 o NHL 21.

8 aprile - Grand Theft Auto 5 - Xbox e xCloud

- Xbox e xCloud 8 aprile - Zombie Army 4: Dead War - PC, Xbox e xCloud

- PC, Xbox e xCloud 8 aprile - Disneyland Adventures - xCloud

- xCloud 8 aprile - Rush: A Disney/Pixar Adventure - xCloud

- xCloud 12 aprile su EA Play - NHL 21 - Xbox

- Xbox 15 aprile - Rain on Your Parade - PC, Xbox e xCloud

- PC, Xbox e xCloud 15 aprile - Pathway - PC

- PC 20 aprile - MLB The Show 21 - Xbox e xCloud

Contestualmente alla presentazione dei prossimi giochi in arrivo su Game Pass, arriva anche l'annuncio dei titoli destinati ad abbandonare il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft a breve. Nella lista dei giochi in uscita da Xbox Game Pass per il 16 aprile 2021 troviamo Deliver Us the Moon (PC e Xbox), Gato Roboto (PC e Xbox) e Wargroove (PC e Xbox). Su console, inoltre, dal 16 aprile non sarà più possibile fruire gratuitamente su EA Play Madden 15, 16, 17, 18 e 25, oltre ad NHL 18 e 19.