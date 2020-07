Xbox Game Pass: c'è anche Metal Gear Solid 5 tra i giochi in uscita

Mentre assistiamo all'ingresso in Xbox Game Pass di SoulCalibur 6 e Fallout 76, i ragazzi di Xbox Wire confermano che nel mese di luglio assisteremo all'uscita di diversi titoli dal catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

In funzione del costante ingresso di nuovi giochi nell'offerta riservata all'utenza PC Windows 10 e Xbox One iscritta a Game Pass e Game Pass Ultimate, il sempre più popolare servizio in abbonamento della casa di Redmond verrà "snellito" a breve con l'uscita di diversi videogiochi, il più importante dei quali è certamente Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.

Il kolossal a mondo aperto di Hideo Kojima, l'ultimo ad essere stato sviluppato dal papà di Metal Gear prima di lasciare Konami e dare inizio alla sua nuova carriera da indipendente con Death Stranding e i suoi studi Kojima Productions, potrà essere fruito gratuitamente dagli utenti del Game Pass su PC e console fino al 15 luglio.

Sempre per la giornata di mercoledì 15 luglio è prevista l'uscita dal catalogo di Xbox Game Pass di Blazing Chrome (PC e console), Dead Rising 4 (PC e console), Timespinner (PC), Unavowed (PC) e Undertale (PC): fino ad allora, gli abbonati al servizio di Microsoft potranno giocare liberamente i titoli e, qualora lo desiderassero, acquistarli con uno sconto speciale del 20%.