Xbox Game Pass 'è un modello di business che non funziona', dice DFC Intelligence

Anno dopo anno, Xbox Game Pass diventa sempre più centrale nelle strategie commerciali di Microsoft in ambito videoludico. Il servizio introdotto originariamente nel 2017 continua a crescere sempre di più, ampliando la propria offerta ad attirando un numero di utenti sempre più grande.

Ed il 2023 si prospetta un'altra annata di forte impatto, considerato che Starfield e Redfall saranno fondamentali per Xbox Game Pass, come sottolineato da Phil Spencer. Nel corso del tempo non sono comunque mancate analisi ed osservazioni sul servizio in abbonamento, da alcuni considerato un modello di business poco sostenibile. Ad affermare questa teoria è ora DFC Intelligence, realtà specializzata in analisi del mercato videoludico, secondo la quale un'impostazione come quella del Game Pass non funziona sul lungo termine, o comunque risulta meno efficace a livello economico rispetto ad altri modelli come Nintendo Switch Online.

"Il problema del Game Pass è che il suo modello di business non sembra funzionare. Confrontare il numero di iscritti non è effettivamente onesto perché i servizi in abbonamento hanno prezzi differenti in modo significativo. Tuttavia ad essere chiaro è quanto il servizio di Nintendo stia funzionando come rinforzo per il modello di business generale adottato per la vendita di hardware e software. Al contrario, il Game Pass sembra stia provando ad essere qualcosa a sé stante dove le vendite degli hardware Xbox non sono importanti", afferma DFC Intelligence.

L'analisi prosegue: "Conti alla mano, Game Pass sta generando ricavi probabilmente tre volte superiori di Nintendo Switch Online e forse si avvicina ai ricavi di PlayStation Plus che costa di più. Tuttavia, Microsoft sta regalando parecchi contenuti per generare tali ricavi, e ciò non sembra essere un modello di business sostenibile sul lungo periodo".

Per DFC Intelligence, un sistema come quello di Nintendo Switch Online è il giusto punto d'incontro tra i consumatori e Nintendo come compagnia: "I servizi online di Nintendo includono contenuti extra per Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons, tuttavia questi giochi hanno venduto rispettivamente 48 milioni e 40 milioni di copie a prezzo pieno. In poche parole, questi due giochi generano più ricavi di un anno di Game Pass".

"Il punto - conclude DFC Intelligence - è che i servizi in abbonamento in ambito videoludico sembrano funzionare meglio come un valore aggiunto. Nintendo lo ha dimostrato con Nintendo Switch Online: ci sono decine di milioni di utenti disposti a pagare 60 e più dollari per un gioco ed un mediocre servizio online a buon mercato. Renderlo sullo stile del Game Pass richiederebbe non solo una spesa significativamente maggiore, ma richiederebbe anche di rinunciare ad un ampio flusso di ricavi già stabilito".

Cosa ne pensate dell'analisi di DFC Intelligence? Nel frattempo vi ricordiamo quali sono i giochi Xbox Game Pass di febbraio 2023 finora confermati.