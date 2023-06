Xbox Game Pass: c'è Need for Speed Unbound tra i giochi 'gratis' di fine giugno

Dopo le emozioni e gli annunci dell'Xbox Games Showcase (e dello Starfield Direct dedicato alla nuova space opera di Bethesda), Microsoft stila l'elenco dei videogiochi che entreranno presto a far parte del catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a Xbox Game Pass.

Con la 'Wave 2' dei videogiochi in arrivo a giugno su Game Pass, la casa di Redmond punta a rimpolpare di contenuti il proprio servizio in abbonamento proponendo titoli appartenenti ai generi più disparati. Il valzer dei nuovi ingressi nel Game Pass inizierà giovedì 22 giugno con l'arrivo dell'arcade racer a mondo aperto Need for Speed Unbound e dell'avventura narrativa The Bookwalker, a cui faranno seguito diversi altri videogiochi. Eccovi allora l'elenco completo dei prossimi titoli destinati a entrare a far parte del servizio verdecrociato:

22 giugno

Need for Speed Unbound - (Cloud, PC, Xbox Series X|S - EA Play)

The Bookwalker - (PC e Xbox)

27 giugno

Bramble: The Mountain King - (Cloud, Xbox e PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch - (Cloud, PC e Xbox Series X|S)

29 giugno

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - (PC e Xbox)

3 luglio

Arcade Paradise - (PC e Xbox)

5 luglio

Sword and Fairy: Together Forever (PC e Xbox)

In funzione del costante aggiornamento dell'offerta videoludica confezionata da Microsoft per gli iscritti al Game Pass, l'ingresso di questi titoli nel servizio in abbonamento della casa di Redmond s'accompagnerà all'abbandono di diversi giochi. A partire dal 30 giugno non sarà più possibile accedere 'gratuitamente' su Xbox e PC Game Pass a DJMax Respect V, Empire of Sin, Matchpoint – Tennis Championships, Olija, Omori e Road 96. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Need for Speed Unbound.