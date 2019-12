Xbox Game Pass: c'è anche PES 2020 tra i giochi gratis di dicembre su Xbox One!

Con il consueto aggiornamento pubblicato sulle pagine del portale di Major Nelson, le alte sfere della divisione Xbox di Microsoft annunciano i prossimi videogiochi destinati ad entrare a far parte del già enorme catalogo di Xbox Game Pass degli abbonati al servizio su Xbox One nel corso della prima metà di dicembre.

Oltre al già disponibile Halo Reach, gli utenti iscritti al Game Pass (e al servizio Game Pass Ultimate) potranno scaricare sulla propria console verdecrociata il funambolico My Friend Pedro e Naruto to Boruto Shinobi Striker a partire da giovedì 5 dicembre.

Sempre per la prima parte del mese, e più precisamente per venerdì 6 dicembre, è invece previsto l'arrivo nel Game Pass di Demon's Tilt (un singolare titolo indie che fonde i roguelike ai giochi di flipper!) e il platform adventure Wandersong.

Senza nulla togliere ai titoli di cui sopra, il piatto forte della ricca tavola videoludica imbandita dalla casa di Redmond sarà però rappresentato dai giochi in arrivo nel catalogo del servizio nella giornata di giovedì 12 dicembre, ossia la simulazione calcistica eFootball PES 2020, il party game a tema culinario Overcooked! 2, l'avventura horror Pathologic 2 e lo sparatutto a mondo aperto The Division. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi videogiochi destinati ad approdare entro breve nella ludoteca digitale di Xbox Game Pass su Xbox One.