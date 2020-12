Xbox Game Pass: c'è anche PES 2020 tra i giochi in uscita dal servizio a dicembre

Per fare spazio alla ricchissima tavola imbandita con i giochi gratis di dicembre su Xbox Game Pass, Microsoft annuncia l'uscita di una serie di titoli dal catalogo del servizio in abbonamento per PC, console Xbox e sistemi mobile Android tramite xCloud.

A fronte dell'ingresso di titoli del calibro di Control, DOOM Eternal, Assetto Corsa, Call of the Sea e Dragon Quest 11S, a metà dicembre la ludoteca digitale del Game Pass andrà incontro a una piccola ma significativa "cura dimagrante" che comporterà l'uscita dal servizio di diversi giochi.

Il primo titolo ad abbandonare il catalogo di Xbox Game Pass sarà eFootball PES 2020; alla simulazione calcistica di Konami farà seguito l'uscita di videogiochi come Untitled Goose Game, Metro Last Light Redux, MudRunner ed Age of Wonders Planetfall. Ma andiamo con ordine e diamo un'occhiata alla lista completa dei titoli che abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass entro breve:

11 dicembre

eFootball PES 2020 - Xbox

15 dicembre

Age of Wonders: Planetfall - PC e Xbox

Infinifactory - PC

Metro: Last Light Redux - PC

MudRunner - PC e Xbox

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Xbox

Pathologic 2 - PC e Xbox

The Turing Test - PC e Xbox

Ticket to Ride - PC e Xbox

Untitled Goose Game - Xbox

Per indorare l'amara pillola dell'uscita dal Game Pass di eFootball PES 2020 e degli altri titoli appena elencati, la casa di Redmond ha lanciato una promozione semplicemente irresistibile per l'utenza PC Windows 10 e Xbox che non si è ancora abbonata al servizio, grazie alla quale è possibile sottoscrivere tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a un euro.