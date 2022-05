Xbox Game Pass: c'è anche Sniper Elite 5 tra i giochi di maggio al day one

Sniper Elite 5 di Rebellion è uno dei giochi che arriveranno a maggio su Xbox Game Pass, disponibili sin dal day one. Uno, ma non il solo, dal momento che questo mese il catalogo del servizio in abbonamento Microsoft ospiterà ben sette giochi inclusi sin dal lancio su Game Pass per Xbox, Mobile via Cloud e PC.

Oltre a Sniper Elite 5, citiamo Trek to Yomi di Devolver Digital, Pac-Man Museum Plus, Eiyuden Cronicle Rising, Citizen Sleeper, Loot River e Hardspace Shipbreaker su PC Game Pass.

Xbox Game Pass: nuovi giochi di maggio 2022

Loot River - 3 maggio

Citizen Sleeper - 5 maggio

Trek to Yomi - 5 maggio

Eiyuden Cronicle Rising - 10 maggio

Hardspace Shipbreaker - 24 maggio (PC Game Pass)

Sniper Elite 5 - 26 maggio

Pac-Man Museum Plus - 27 maggio

Questo ovviamente è solo l'elenco dei nuovi giochi disponibili dal giorno del lancio, a questi titoli bisogna aggiungere gli altri giochi Xbox Game Pass di maggio 2022 non ancora annunciati. A maggio dovrebbero arrivare FIFA 22 e Battlefield 2042 su Game Pass, mentre tra le ultime novità vi segnaliamo il lancio di NBA 2K22 avvenuto a sorpresa a fine aprile.

E presto Ubisoft+ potrebbe debuttare in Xbox Game Pass Ultimate, almeno stando ad un leak della divisione olandese del colosso dell'intrattenimento transalpino. Sarà vero? Lo scopriremo presumibilmente nelle prossime settimane.