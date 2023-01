Xbox Game Pass 'è una vittoria per tutti': il parere del produttore di Inkulinati

Nel corso di un'intervista concessa a TrueAchievements da Ryszard Kieltyka, il produttore di Yaza Games ha confermato l'arrivo di Inkulinati su Xbox Game Pass e ritenuto opportuno sottolineare come il servizio offerto da Microsoft rappresenti, dal suo punto di vista, 'una vittoria per tutti'.

Riflettendo sui benefici offerti dal Game Pass, l'esponente della software house indipendente sostiene che "servizi come Xbox Game Pass sono fantastici per l'industria, rappresenta un valore straordinario per i giocatori e posso dirlo con certezza, dal momento che sono sono abbonato anche io da molto tempo al Game Pass! La cosa fantastica è che consente ai giocatori di accedere a titoli dei generi più disparati e a videogiochi che, magari, non avrebbero mai visto".

Kieltyka ritiene inoltre che "tutti sentono parlare dei grandi giochi che arrivano su Game Pass, ma sono le produzioni indipendenti più creative a portare avanti e migliorare l'industria nel suo insieme. Ecco, uno dei vantaggi del Game Pass è proprio quello di far provare al grande pubblico questi titoli più piccoli. Il successo dei giochi indie su Game Pass serve anche agli studi più grandi, li sprona a correre maggiori rischi e a dedicarsi a generi all'apparenza 'poco popolari'. Il Game Pass ha poi il pregio di far innamorare le persone a generi sconosciuti, e questo senza quel rischio economico che si corre quando si acquista un prodotto che si pensa essere lontano dai propri gusti. Per questo, servizi come il Game Pass rappresentano una vittoria per tutti, sviluppatori e giocatori".

Quanto ai rischi e agli svantaggi derivanti dall'ingresso di un gioco come Inkulinati nel catalogo del Game Pass, il produttore di Yaza Games spiega che "non credo ci siano svantaggi evidenti. Certo, col tempo verranno aggiunti altri giochi al catalogo e questi toglieranno visibilità a Inkulinati, ma è una sfida da affrontare indipendentemente dall'evoluzione del servizio e del mercato in generale. E poi ci sono persone che, come me, adorano andare a caccia di giochi nel catalogo del Game Pass e finiscono con l'acquistarli sia su Xbox che su altre piattaforme".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Inkulinati, lo strategico con creature d'inchiostro, sarà disponibile dal 31 gennaio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass. Il porting Nintendo Switch verrà lanciato solo al termine della fase Early Access, prevista indicativamente per metà 2023.