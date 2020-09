Xbox Game Pass: EA Play arriva il 10 novembre, DOOM Eternal a ottobre

Come ogni settimana Microsoft continua ad aggiornarci sulle novità in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass, a partire dal servizio EA Play che farà il suo debutto a novembre come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Nello specifico dal 10 novembre gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godere dei servizi EA Play senza costi aggiuntivi su Xbox One, Xbox One S, One X, Xbox Series X e Series S, mentre a dicembre il servizio arriverà anche per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate su PC. Con EA Play i giocatori potranno accedere ad un vasto catalogo di giochi Electronic Arts e godere di tutti i benefit della piattaforma, come prove gratuite ad accesso anticipato e sconti esclusivi, i giochi EA inoltre potranno essere giocati anche via xCloud su smartphone e tablet.

Inoltre Microsoft ricorda che dal primo ottobre DOOM Eternal debutterà su Game Pass per console, su PC arriverà invece alla fine del 2020. Dishonored 2 resterà su Xbox Game Pass e non abbandonerà il servizio a differenza di quanto annunciato prima dell'acquisizione di Zenimax. Lo sapevate? Xbox Game Pass può contare su 15 milioni di abbonati e Phil Spencer ha parlato di dati in continua crescita con ulteriori prospettive positive per il futuro, grazie anche alle recenti acquisizioni di nuovi studi ed all'arrivo dei giochi Bethesda disponibili su Game Pass dal day one.