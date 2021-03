Xbox Game Pass: EA Play su PC arriva il 18 marzo, ecco come installare i giochi gratis

A conferma dell'imminente arrivo di arrivo di EA Play su Xbox Game Pass per PC, Microsoft fissa per il 18 marzo l'ingresso del servizio di Electronic Arts nella versione PC del proprio abbonamento.

Per l'occasione, la casa di Redmond pubblica un video che descrive nel dettaglio le procedure da compiere per accedere da PC al vasto catalogo di EA Play tramite il Game Pass e installare, così facendo, i titoli di Electronic Arts nella propria postazione PC gaming d'elezione.

L'introduzione di EA Play nella già ampia selezione di servizi collegati a Xbox Game Pass su PC consente di accedere a più di 60 videogiochi, come Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed, oltre a tutti i titoli di franchise come Battlefield, Command & Conquer, The Sims e Madden NFL. Sempre a partire dal 18 marzo sarà possibile giocare "gratis" anche a Star Wars Squadrons.

In maniera del tutto analoga alla versione console attualmente disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S, anche su PC gli iscritti al Game Pass potranno ricevere sconti per l'acquisto dei giochi Electronic Arts e avere accesso a prove di 10 ore per titoli come FIFA 21. In cima alla notizia trovate il video con le procedure necessarie per installare la Desktop App e i giochi di EA Play attraverso il proprio abbonamento a Xbox Game Pass su PC o Game Pass Ultimate per tutte le piattaforme verdecrociate.