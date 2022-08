Xbox Game Pass ed EA Play scaldano i motori: GRID Legends in arrivo!

Uscito nel febbraio del 2022, GRID Legends non ha raccolto grosse fortune passando un po' in sordina. Già pochi giorni dopo il suo debutto, infatti, GRID Legends ha registrato un picco d'utenti molto basso su Steam, faticando a tenere il passo. Ma se non lo avete ancora mai provato, la giusta occasione potrebbe arrivare tra pochissimo.

A partire infatti dall'1 settembre 2022, il gioco di corse targato Codemasters farà il suo esordio nel catalogo di EA Play e, di conseguenza, sarà disponibile gratis per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate che, tra le sue offerte, comprende anche il servizio di Electronic Arts. Ciò lo rende praticamente anche il primo gioco confermato per Game Pass per il mese di settembre, in attesa di scoprire quali altre produzioni debutteranno in catalogo nelle prossime settimane.

Come riportato nella nostra recensione di GRID Legends, abbiamo definito l'ultimo esponente della serie come l'inizio di una nuova era per il brand in forza ad EA, con netti miglioramenti soprattutto in termini di contenuti, che offrono una modalità Carriera ancora più ricca rispetto al passato ed un'IA avversaria più reattiva e credibile. Qualche riserva invece sul comparto tecnico, che sente il peso dello sviluppo cross-gen, e del nuovo sistema di guida non sempre impeccabile.

Tuttavia, se i giochi di corse vi piacciono e non lo avete ancora sperimentato, dal primo settembre potrete dare una chance a GRID Legends, restandone magari anche piacevolmente colpiti.