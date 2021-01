Xbox Game Pass, EA Play, Ubisoft+ e non solo? Microsoft avrebbe contattato molti publisher

A seguito dell'ingresso del servizio di EA Play nell'offerta proposta da Xbox Game Pass, hanno trovato diffusione rumor e indiscrezioni legate alla possibile aggiunta di ulteriori sottoscrizioni proposte dai publisher.

Di recente, nello specifico, si è fatto un gran parlare di una partnership tra Ubisoft+ e Xbox Game Pass, con l'abbonamento della software house francese pronto a seguire le orme di quanto fatto da Electronic Arts. Un'informazione al momento non confermato, ma che è stata commentata da noti Insider videoludici, tra i quali Jez Corden. Il redattore di Windows Central, tradizionalmente piuttosto ben informato sui retroscena di casa Microsoft, ha infatti commentato i rumor su Ubisoft+ e Xbox Game Pass.

Ora, il giornalista è tornato ancora una volta sull'argomento in occasione di un podcast, durante il quale ha dichiarato: "Non si tratta come potreste pensare di chissà quale rivelazione, perché Microsoft non ha semplicemente ottenuto EA Play e poi pensato 'okay, ci fermiamo qui'. Non si tratta nemmeno solo di Ubisoft, ho sentito che stanno contattando sostanzialmente ogni grande publisher, semplicemente EA è stata la prima ad accettare. EA è il primo accordo che hanno concluso".



Le parole di Jez Corden sembrano spianare la strada a ipotesi decisamente intriganti, per un Xbox Game Pass in grado di offrire un'offerta sempre più ampia e variegata. Al momento, tuttavia, nulla è ufficiale e per saperne di più bisognerà attendere eventuali dichiarazioni da Microsoft.