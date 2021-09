Xbox Game Pass elenco giochi, dove trovare la lista completa?

Il catalogo dei prodotti presenti in quello che è ormai diventato il più importante servizio in abbonamento disponibile su console e piattaforme appartenenti all’ecosistema Xbox (stiamo parlando naturalmente di Xbox Game Pass) è in continua espansione e non è facile tenere sotto controllo la lista di tutti i giochi inclusi in Xbox Game Pass.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, è aumentato anche il numero delle piattaforme tramite le quali è possibile usufruire del servizio, che se prima era disponibile solamente su console Xbox può essere oggi utilizzato anche su PC, dispositivi mobile via Cloud e presto ancheo Smart TV, oltre ad aver introdotto alcune fasce differenti di abbonamento - ovvero Xbox Game Pass base, Xbox Game Pass per PC e Xbox Game Pass Ultimate - per differenziare l’offerta fornita all’utente in base alle sue disponibilità (come ad esempio la piattaforma sulla quale ha intenzione di utilizzare il servizio) e alle sue esigenze.

Di fronte all’imponenza di questa offerta, che comprende un numero complessivo di videogiochi inclusi nel servizio che si avvicina ai 500 titoli - considerando anche quelli che derivano dalla presenza nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate dei titoli appartenenti al servizio EA Play di Electronic Arts - può diventare piuttosto complicato capire con precisione quali siano i giochi disponibili su una determinata piattaforma e su una determinata versione del servizio, e quali invece no. Per ovviare a questo problema vi basterà dirigervi sul sito ufficiale di Xbox Game Pass, all’interno del quale troverete un comodo elenco costantemente aggiornato di tutti i giochi disponibili sul catalogo, che potrete consultare anche con l’ausilio di una barra di ricerca e numerosi filtri utili a visualizzare solo i titoli presenti su una determinata piattaforma, oppure appartenenti ad un solo genere videoludico.

In questo modo sarete quindi in grado di scegliere la versione dell’abbonamento che più si adatta alle vostre esigenze, e potrete essere sicuri di trovare all’interno del catalogo i prodotti che vi interessano. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la lista dei nuovi giochi Xbox Game Pass che entreranno a far parte del catalogo nel corso della prima metà del mese di settembre.