Xbox Game Pass, 'c'era preoccupazione; vantaggioso per tutte le parti', dichiara Microsoft

Il processo Microsoft vs FTC è iniziato ufficialmente e, dalle aule del tribunale che ospitano la lunga serie di dibattiti che influenzeranno le sorti dell'affare Activision-Microsoft, sono sopraggiunte molte informazioni sui progetti interni alla compagnia del marchio verde crociato, come nel caso di Redfall ma non solo.

Basti pensare, infatti, alla conferma di Indiana Jones tra le esclusive della line-up Microsoft che ha finalmente permesso di conoscere qualche dettaglio sul titolo targato Bethesda ma, più in generale, la discussione continua a vertere sulla rilevanza che l'affare multi-miliardario avrà sul mercato americano e di tutto il mondo, come nel caso di Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento targato Xbox è stato al centro di parecchi fuochi incrociati nei mesi successivi all'annuncio dell'accordo con il gruppo Activision-Blizzard, soprattutto a causa delle pesanti critiche mosse dai detrattori del progetto dedicato al gaming on demand: "Quando abbiamo iniziato il programma era nuova... c'era preoccupazione da parte degli editori", dichiara la responsabile di Xbox Creator Experience Sarah Bond.

"Facciamo accordi di licenza per assicurarci che sia vantaggioso per entrambe le parti. Abbiamo riscontrato che in realtà ha generato una grande scoperta dei giochi". In sede di dibattito, per testimoniare a favore della sostenibilità del servizio, Sarah Bond ha riportato alcuni dati relativi all'interesse dell'utenza dietro un gioco in particolare: Human Fall Flat.

Secondo Microsoft, il 60% delle persone che hanno provato il titolo di No Brake Games non hanno mai giocato quella tipologia di prodotti ed il 40% di segmento d'utenza ha acquistato in seguito un puzzle game nel Microsoft Store. Si tratterebbe quindi di un vantaggio importante quello fornito da Xbox Game Pass per giocatori, pubsliher, team di sviluppo ed il marchio verde crociato.