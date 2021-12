Xbox Game Pass: un esilarante trailer 'retrò' presenta i nuovi titoli del catalogo

La strategia marketing di Microsoft continua a colpire nel segno e spinge sempre di più sul suo celebre servizio in abbonamento. Con un nuovo lungo filmato in stile "retrò" la casa di Redmond ha messo in mostra i pezzi forti del catalogo di Xbox Game Pass.

Dopo le aggiunte del 2 dicembre e con i nuovi titoli appena entrati nel catalogo di Xbox Game Pass, Microsoft ha pubblicato un lungo filmato della durata di dieci minuti che elenca i migliori giochi aggiunti (o che lo saranno) durante l'inverno nell'ormai noto servizio in abbonamento. Il trailer richiama le atmosfere retrò che hanno caratterizzato le televendite degli anni '80/'90, come una vera e propria emittente televisiva che prende il nome di XGP-TV. Si susseguono quindi i trailer dei tantissimi titoli arrivati nel servizio: Aragami 2, Project Wingman, AI: The Somnium Files, Marvel's Avengers, Everspace 2, Outriders, Surgeon Simulator 2, Forza Horizon 5, The Riftbreaker e tanti altri. Ogni categoria è presentata da una simpatica scena che ne delinea il genere di riferimento.

Nella giornata di oggi Phil Spencer ha rilasciato alcune significative dichiarazioni su Xbox Game Pass e sul futuro dell'industria. Il boss di Xbox ha dichiarato di non volere che i giocatori diventino semplici abbonati ma crede nell'importanza di fornire questa possibilità.