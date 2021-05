Xbox Game Pass riceve ben 7 nuovi giochi oggi 27 maggio

Microsoft conclude il mese di maggio in bellezza, aggiungendo - come da promesse - la bellezza di sette nuovi giochi all'interno del già vasto catalogo di Xbox Game Pass.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: da Conan Exiles, un gioco di sopravvivenza ispirato alle classiche leggende barbariche, a Solasta Crown of the Magister, un RPG tattico a turni basato sul sul Ruleset SRD 5.1 di Dungeons & Dragons, passando per Slime Rancher, MechWarrior 5: Mercenaries, Joy Ride Turbo e SpellForce 3.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 27 maggio

Conan Exiles (Cloud e Console)

Solasta Crown of the Magister (PC)

Slime Rancher (PC)

MechWarrior 5: Mercenaries (Console)

Joy Ride Turbo (Cloud)

SpellForce 3 (PC)

Fuzion Frenzy (Cloud)

Questi nuovi giochi arrivano ad appena due giorni di distanza dall'aggiunta di Maneater in Xbox Game Pass, nelle sue versioni per Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Android via cloud. Già che ci siamo, segnaliamo anche che ieri sono stati annunciati i nuovi Games with Gold di giugno 2021, che verranno messi a disposizione anche degli abbonati Game Pass Ultimate su console.