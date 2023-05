Xbox Game Pass verso l'estate: svelato uno dei nuovi giochi di giugno

In attesa del già confermato debutto di FIFA 23 sui lidi di Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento di casa Microsoft pensa all'estate, con tanti nuovi titoli in arrivo nel catalogo.

Tra questi ultimi troverà spazio anche Dordogne, interessante produzione indipendente distribuita da Focus Interactive. Sviluppato dal team francese di Un Je Ne Sais Quoi, in collaborazione con Umanimation, il titolo si è di recente tornato a mostrare nel trailer che trovate in apertura a questa news. In occasione della pubblicazione del filmato, gli autori hanno confermato che Dordogne sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 13 giugno 2023, con esordio al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Con una particolare estetica pittorica ispirata ai dipinti ad acquerello, l'avventura si propone di raccontare una storia toccante ambientata nella campagna francese. Un viaggio videoludico dai toni nostalgici, sul quale potete scoprire maggiori dettagli grazie alla nostra prova di Dordogne, già disponibile sulle pagine di Everyeye.

Come accennato, i videogiocatori abbonati al servizio Microsoft, troveranno Dordogne ad attenderli nel catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno del lancio. Oltre che su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il gioco troverà spazio anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.