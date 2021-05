Xbox Game Pass in Europa: la varietà del catalogo alla base del successo

Con FIFA 21, Steep e Outlast 2 ora disponibili con Xbox Game Pass, il servizio di casa Microsoft continua ad ampliare il proprio catalogo, per un'offerta complessiva sempre più vasta e variegata.

Così come del resto è sempre più vasta e variegata anche l'utenza che usufruisce del servizio di abbonamento. Per cercare di conoscere meglio la propria community europea, Microsoft ha commissionato un'analisi statistica nel dicembre 2020. I risultati delle ricerche condotte da Opinium sono stati resi noti solo di recente, andando a creare un'interessante istantanea degli utilizzatori di Xbox Game Pass nel Vecchio Continente.

Dopo aver intervistato ben 14.000 giocatori residenti in Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania, Spagna, Svezia e Polonia, la ricerca ha identificato una ormai vasta diffusione di servizi d'abbonamento. Circa il 53% del campione ha infatti dichiarato di usufruire dei giochi inclusi in un servizio di abbonamento almeno una volta a settimana, con la percentuale che cresce al 76% nel caso dei soli abbonati a Xbox Game Pass.

Tra le ragioni che spingono il pubblico intervistato a iscriversi a Xbox Game Pass, figura in particolare la varietà dell'offerta proposta, indicata come motivazione dal 59% degli intervistati. A quest'ultima, tuttavia, si affianca anche la semplicità di utilizzo (55% degli intervistati) e la possibilità di avere accesso a titoli al Day One.