Xbox Game Pass: da Everspace 2 a Broforce Forever, scopriamo i nuovi giochi di agosto

Xbox Game Pass non lascia i suoi abbonati a secco neppure in piena estate. Oltre a Celeste, che ha appena inaugurato il mese, sono previsti altri cinque giochi da qui fino alla metà di agosto, tra piacevoli novità e graditi ritorni. Scopriamoli tutti!

Celeste già disponibile su Cloud, Console e PC

Abbiamo già parlato di Celeste a luglio, essendo stato annunciato tra i giochi dello scorso mese, ma un ripasso non guasta di certo. Tra gli indie più acclamati degli ultimi anni, Celeste è un gioco d'avventura in due dimensioni dalla forte componente narrativa e dotato di un tasso di sfida piuttosto elevato, seppur mai ingiusto. La perla di Maddy Thorson e Noel Berry insegna a non farsi condizionare dalle difficoltà, che si tratti di una serie di salti al limite dell'impossibile o dell'ansia che paralizza nella vita di tutti i giorni.

A Short Hike su Cloud, Console e PC dal 3 agosto

Altra perla della scena di sviluppo indipendente, A Short Hike è una piccola ma formidabile esperienza a cavallo tra un minuscolo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e la serie Animal Crossing. In questo gioco d'esplorazione siete chiamati a guidare un'uccellina di nome Claire fino alla vetta di una montagna. Nonostante le sue dimensioni contenute, l'open world di A Short Hike restituisce un forte senso di libertà, premiando in special modo i più curiosi che scelgono di addentrarsi sui sentieri secondari per prendersi una pausa contemplativa e partecipare ad una varietà di mini-giochi. Sviluppato quasi interamente da una singola persona (Adam Robinson-Yu), A Short Hile è inoltre contraddistinto da uno stile grafico semplice ma affascinante, che dipinge un delizioso mondo 3D impiegando pochi pixel.

Broforce Forever su Cloud, Console e PC dall'8 agosto

L'agosto di Game Pass prosegue all'insegna degli indie di qualità. L'acclamato Broforce si appresta ad entrare in catalogo nella sua nuova e scintillante edizione Forever, dotata di un update ricco di nuovo contenuti. Lanciato per la prima volta nel 2015, Broforce è un testosteronico gioco d'azione a scorrimento laterale che omaggia la tamarrissima Hollywood degli anni '90, nella quale impazzavano Stallone, Schwarzenegger e compagnia. Immediato, assuefacente e divertente, Broforce è un concentrato di esplosioni, budella spappolate e bandiere americane rigorosamente in pixel art, che con l'edizione Forever s'arricchisce con una campagna espansa, sei nuovi "bro" giocabili, quattro nuovi livelli sfida e un mucchio di bug fix.

Limbo su Cloud, Console e PC dal 9 agosto

A proposito di indie di qualità, questo mese vi tocca anche quel capolavoro che risponde al nome di Limbo, prima seminale opera di Playdead Studios. Minimalista, senza fronzoli e privo di un'interfaccia, Limbo tratteggia un mondo desolato interamente in bianco e nero mediante giochi di luce suggestivi e angoscianti. La storia, sussurrata e mai completamente esplicita, racconta di un fanciullo alla ricerca della sorella in una foresta ai margini dell'inferno, dove non solo deve affrontare pericoli immani sotto forma di ragni giganti e tribù ostili, ma anche le sue paure più recondite. Nei suoi panni dovete ad avanzare risolvendo enigmi ambientali sempre stimolanti, che in alcune circostanze richiedono una buona dose di pensiero laterale. Il finale, vi avvisiamo, vi lascerà spiazzati.

Airborne Kingdom su Cloud, Console e PC dal 10 agosto

Airborne Kingdom è un city builder "aereo", nel quale siete chiamati a creare una città volante e guidarla in viaggio in un mondo estremamente vasto. La vostra città rappresenta un segnale di speranza per l'intero mondo, nonché il simbolo di un'era lontana in cui esisteva una metropoli galleggiante che univa tutte le nazioni. Nel costruirla dovete bilanciare la resistenza aerodinamica con la propulsione, gestire la portanza di massa, regolare l'inclinazione e, soprattutto, prendervi cura delle persone che la abitano, offrendo loro case, cibo, medicine e tutte le infrastrutture di cui hanno bisogno.

Everspace 2 su Cloud e Xbox Series X|S dal 15 agosto

Già disponibile per PC da qualche mese, la versione 1.0 di Everspace 2 ha finalmente tracciato la rotta anche per Xbox Series X|S e Cloud. Everspace 2 è uno sparatutto spaziale per giocatore singolo con elementi GDR ambientato in un open world ricco di dettagli, segreti e pericoli. La narrativa ricopre un ruolo di primo piano: durante i vostri viaggi interplanetari avrete modo di incontrare personaggi non giocanti con storie uniche, molti dei quali inclini ad aiutarvi nelle missioni secondarie e nella ricerca di tesori e specie aliene. Occhio però, nell'universo troverete anche dei fuorilegge pronti a farvi fuori, mettendo così alla prova le vostre doti mettere alla prova le vostre doti da pilota: a bordo dell'astronave potete scattare, schivare, rotolare e sparare a tutto spiano.

Nel caso ve lo foste perso

Gli ultimi Games with Gold



Xbox Live Gold sta per andare definitivamente in pensione per far posto a Xbox Game Pass Core, ciò significa che agosto ha visto l'arrivo degli ultimi due Games with Gold della storia. Entrambi sono già disponibili al download da ieri e lo saranno fino all'ultimo giorno del mese. Si tratta di Blue Fire, un platform tridimensionale ambientato in un mondo spettrale e oscuro, e Intertial Drift, un gioco di corse arcade ambientato in un futuro dal sapore retrò anni '90.

Sei giochi arrivano, quattro se ne vanno. Il 15 agosto rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare Death Stranding (PC), Edge of Eternity (Cloud, Console e PC), Midnight Fight Express (Cloud, Console e PC) e Total War: Warhammer III (PC). Ormai sapete bene come funziona: giocateli finché siete in tempo oppure sfruttate lo sconto esclusivo del 20% per acquistare in via definitiva quelli che vi interessano maggiormente.