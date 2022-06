Xbox Game Pass si evolve ancora: Demo e Cloud con Project Moorcroft!

A sorpresa, Microsoft alza il sipario su ricchissime novità in arrivo per il programma Xbox Game Pass, alla vigilia dell'appuntamento con l'Xbox + Bethesda Showcase previsto per domenica 12 giugno 2022.

Confermando i rumor recenti, il colosso di Redmond alza infatti il sipario su Project Moorcroft, un nuovo programma che metterà a disposizione degli abbonati a Xbox Game Pass un catalogo di Demo gratuite con cui testare i giochi prossimamente in arrivo sul mercato. Al momento, Microsoft ha offerto alcuni primi dettagli. Sappiamo ad esempio che Project Moorcroft diventerà operativo entro il prossimo anno, con un primo focus dedicato ai team di sviluppo indipendenti, che potranno così ottenere una maggiore visibilità. Microsoft specifica inoltre che gli autori videoludici che realizzeranno Demo per il programma saranno adeguatamente ricompensati e potranno avere accesso alle informazioni legate al successo del proprio contenuto.



Ma non è tutto qui: accanto a Project Moorcroft, Microsoft offre anche un primo assaggio dell'evoluzione prevista per Xbox Game Pass Ultimate. Presto, conferma, gli abbonati al programma potranno infatti usufruire della tecnologia Cloud per giocare ad una selezione di giochi non inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass. Il tutto sarà abilitato più avanti nel corso del 2022.



A corredo di queste ricche novità, Microsoft annuncia inoltre che è ora possibile giocare ai titoli Xbox su Smart TV anche senza console.