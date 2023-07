Xbox Game Pass 'fa bene anche ai giocatori PlayStation': ne parla il team di Everspace 2

Nel corso di un'intervista concessa da Michael Schade agli youtuber di XEP, il CEO di Rockfish Games ha colto l'occasione offertagli dall'annuncio della data di lancio di Everspace 2 per riferire che Xbox Game Pass offre grandi benefici anche a coloro che giocheranno il titolo su PS5.

L'alto esponente e co-fondatore della software house tedesca spiega ingatti che "avremmo potuto sviluppare Everspace 2 anche senza l'accordo che ci ha permesso di portarlo su Xbox Game Pass, ma sarebbe stato un gioco più piccolo. Grazie a quell'accordo abbiamo guadagnato dai nove ai dodici mesi di tempo di sviluppo supplementare, consentendoci di aggiungere molti più contenuti e di ottimizzare ulteriormente il titolo".

Per Schade, quindi, l'ingresso di Everspace 2 su Game Pass ha prodotto solo ed esclusivamente dei benefici, tanto nel team di sviluppo quanto negli utenti che si cimenteranno nelle sfide di questa ambiziosa avventura spaziale: "Anche i fan su PlayStation ottengono un gioco migliore su PS5 grazie a questo accordo con Microsoft. Il Game Pass garantisce la massima flessibilità di sviluppo e dei finanziamenti extra, ci aiuta a rendere il gioco migliore e tutti sono felici. È uno dei migliori accordi che è possibile stipulare in questo settore, se non il migliore in assoluto. E poi, ad essere sincero, non ho notato alcun calo nelle vendite di Everspace 2 su PC 'per colpa' del Game Pass".

La fotografia scattata da Schade sui benefici del Game Pass ricalca quella di Ryszard Kieltyka di Yaza Games: a inizio 2023, il produttore di Inkulinati riferì che Xbox Game Pass è una vittoria per tutti. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale sul caso Everspace 2 e i giochi Xbox tra rischi, innovazione e futuro.