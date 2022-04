Xbox Game Pass Family Plan arriverà entro l'autunno: parla l'insider Brad Sams

L'insider Brad Sams ne è sicuro: l'Xbox Game Pass Family Plan, nuova tipologia di abbonamento pensato per coinvolgere fino a 5 persone, è previsto per il prossimo autunno. Sembra infatti che Microsoft voglia lanciare il piano inedito poco prima del periodo natalizio, così da attirare l'attenzione di un maggior numero di utenti.

L'editoria advisor di BWW Media Group ha parlato di questa possibilità nel corso dell'ultima edizione del suo Sams Report pubblicata su Youtube, in cui parla anche del Family Plan: "Le ultime voci che ho sentito sul Family Plan parlavano di un suo lancio nel periodo autunnale, probabilmente a ridosso del periodo festivo di quest'anno", afferma Sams specificando comunque che non ci sono ancora piani definitivi al 100% e che dunque il colosso di Redmond potrebbe rivedere le sue strategie e spostare il nuovo abbonamento ad un altro periodo.

In ogni caso quanto dichiarato dall'insider va per ora preso con il beneficio del dubbio: sebbene ci siano già stati dei rumor in passato su questo ipotetico Family Plan, al momento Xbox non ha rivelato nulla di ufficiale in merito e bisogna quindi aspettare comunicazioni vere e proprie sui piani per il futuro del Game Pass.

In attesa di conferme o smentite, ecco intanto quali sono i giochi di maggio 2022 per Xbox Game Pass: tra questi troviamo anche il promettente Trek to Yomi sviluppato da Flying Wild Hog, disponibile all'interno del servizio dal 5 maggio.