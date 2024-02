Xbox Game Pass: un famosissimo gioco con gli zombie è disponibile ora a sorpresa

A inizio settimana Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine febbraio tra i quali figurano Tales of Arise e Madden NFL 24... ma a sorpresa c'è anche un gioco con gli zombie molto famoso non annunciato in precedenza e disponibile da oggi, giovedì 22 febbraio.

Parliamo di Dead Island 2, ora disponibile nel catalogo Xbox Game Pass e giocabile anche via Cloud. Nessun annuncio ufficiale è giunto da parte di Microsoft ma su Xbox Store il gioco viene effettivamente segnalato come disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Per il resto, la lineup della seconda metà di febbraio include tanti altri titoli di successo, ecco il calendario completo delle nuove uscite:

20 febbraio

Return to Grace (Xbox, PC e Cloud)

Tales of Arise (Xbox, PC e Cloud)

22 febbraio

Bluey The Game (Xbox, PC e Cloud)

27 febbraio

Maneater (Xbox, PC e Cloud)

Madden NFL 24 (Cloud)

28 febbraio

Indivisible (Xbox, PC e Cloud)

29 febbraio

Space Engineers (Xbox, PC e Cloud)

5 marzo

Warhammer 40,000 Boltgun (Xbox, PC e Cloud)

Ci sono poi una serie di giochi che si preparano ad abbandonare il catalogo Xbox Game Pass a febbraio 2024, al momento l'elenco de giochi presto non più disponibili include Madden NFL 22 (Xbox e PC) e Soul Hackers 2 (PC, Xbox e Cloud).