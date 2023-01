Xbox Game Pass: un famoso gioco di ruolo giapponese arriverà molto presto?

Secondo quanto condiviso da Shpeshal Nick durante l'ultimo podcast di XboxERA, presto Microsoft potrebbe annunciare l'arrivo su Game Pass di un celebre gioco di ruolo d'azione giapponese, già disponibile da tempo su altre piattaforme ma al suo debutto assoluto su Xbox.

Parliamo di Ys VIII Lacrimosa of Dana, ottavo episodio della serie Ys di Nihon Falcom, uno dei titoli più venduti e apprezzati della saga, già disponibile su PS4, Nintendo Switch e PC ma non su Xbox. L'insider però convinto che Lacrimosa of Dana stia per arrivare sulle piattaforme Microsoft, disponibile sin dal day one su Game Pass.

E chissà, aggiungiamo noi, che l'annuncio non possa arrivare durante l'evento Xbox Developer Direct del 25 gennaio, secondo Jez Corden e altri fonti, lo showcase servirà a Microsoft anche per annunciare le novità della prima metà dell'anno su Game Pass e il debutto di Ys VIII Lacrimosa of Dana potrebbe dunque essere svelato in questa occasione... magari pubblicato direttamente mercoledì con uno shadow drop?

Difficile dirlo, restiamo dunque in attesa di saperne di più, non è un mistero che Phil Spencer stia continuando a lavorare per far uscire un sempre maggior numero di giochi giapponesi sulle console Xbox, con l'obiettivo di rendere l'ecosistema più appetibile agli appassionati di videogiochi di produzione orientale.