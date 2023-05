Xbox Game Pass, un fascino non per tutti: per il creatore di Somerville è 'dannoso'

Il servizio di gaming on demand ideato dalla casa di Redmond è apprezzato dalla maggior parte del mondo videoludico: gli indie amano Xbox Game Pass e gli sviluppatori di Ravenlock lodano il servizio. Ma non è tutto oro quel che luccica, soprattutto stando a quanto riferito dal co-fondatore di Jumpship Dino Patti.

Secondo il membro di spicco del team dietro la creazione e la pubblicazione di Somerville, infatti, le vendite del titolo sopracitato sarebbero state profondamente inficiate dalla pubblicazione del prodotto su Xbox Game Pass, anche a fronte di un accordo favorevole con il colosso videoludico verde crociato. "Abbiamo fatto un buon affare. Penso anche che faccia male alle vendite, perché molte persone vanno a provarlo e non investono. Se non gli piacciono i primi dieci minuti? È finita. Inoltre, se i primi dieci minuti non sono straordinari, forse è un problema".

"Penso che Game Pass sia ok. Non è il mio preferito", sostiene lo stesso Dino Patti. "Il mio preferito è il vecchio modello premium, in cui ti vendono alcuni video, immagini di grandi dimensioni e guadagni i tuoi trenta dollari". In altre parole, nonostante i ragazzi di Jumpship abbiano stipulato un buon accordo (almeno stando a quanto detto dallo stesso co-fondatore della compagnia), alcuni esponenti del mercato videoludico indipendente continuano a ribadire che sia meglio il vecchio modello di business legato alle vendite dei giochi. Eppure, il servizio on demand di Microsoft continua ad entusiasmare l'intero mercato, soprattutto a causa del piacere della scoperta nello spot con Starfield e Redfall di Xbox Game Pass.