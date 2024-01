Xbox Game Pass febbraio 2024: quali sono i nuovi giochi e quando li annunciano?

Non è un mistero il fatto che il 2024 di Xbox Game Pass sarà davvero ricco di giochi, a gennaio ne abbiamo avuto una prima conferma ma febbraio non è certo da meno e ad oggi ci sono già tre titoli annunciati per il secondo mese dell'anno.

I nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio 2024 verranno annunciati in due diverse ondate: il primo annuncio è previsto per il 30 gennaio mentre il secondo per il 13 febbraio. Al momento sono tre i giochi confermati, tra cui l'attesissimo Persona 3 Reload che sarà disponibile su Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal day one, sicuramente una bella notizia per gli amanti della saga Atlus.

Xbox Game Pass febbraio 2023

Persona 3 Reload - 2 febbraio (Console, PC, Cloud)

PlateUp! - 14 febbraio 2024 (Xbox, PC)

Open Roads - 22 febbraio 2024 (Console Xbox)

Si parte il 2 febbraio con il già citato remake di Persona 3 e si continua il 14 febbraio con PlateUp!, un gioco multiplayer che riprende stile e gameplay di Overcooked!, ultimo gioco confermato è l'avventura Open Roads, ma ribadiamo come altri titoli siano in arrivo e per scoprirli ci basterà attendere le prossime settimane. Nel frattempo, ecco i giochi presto non più disponibili su Xbox Game Pass.