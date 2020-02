Xbox Game Pass febbraio: Final Fantasy XV e Wolfenstein Youngblood sono disponibili

Come promesso qualche giorno fa da Microsoft con un post sul sito ufficiale, i primissimi giochi di febbraio 2020 per gli abbonati a Xbox Game Pass sono finalmente disponibili al download sia su Xbox One che su PC (Windows 10)I.

Il primo gioco gratuito per gli abbonati è Final Fantasy XV, che su entrambe le piattaforme include tutti i contenuti aggiuntivi fino ad ora pubblicati. Nel caso del PC si parla della Windows Edition, alla quale dovrete aggiungere separatamente il download dell'espansione intitolata Episode Ardyn e, se disponete dell'hardware adeguato, del pacchetto a risoluzione 4K. Su Xbox One potrete invece scaricare la Royal Edition e, tramite download separato, anche il Pass Stagionale, Episode Ardyn, l'espansione multiplayer Comrades e il Pacchetto Regale. Altro pezzo forte del mese di febbraio è Wolfenstein Youngblood, anch'esso disponibile su Xbox One e PC, dove grazie all'ultimo aggiornamento supporta ora il Ray Tracing sulle schede grafiche Nvidia appartenenti alle ultime generazioni. A chiudere il cerchio è ScourgeBringer, un platform indie in Game Preview disponibile al momento esclusivamente per gli abbonati PC.

Vi ricordiamo che nei prossimi giorni arriveranno anche i DLC di Dead Cells e Metro Exodus oltre a Wasteland Remastered e alla Closed Beta di Bleeding Edge, il nuovo progetto di Ninja Theory che mescola meccaniche tipiche dei brawler a quelle di un MOBA.