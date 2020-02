Xbox Game Pass di febbraio: da Kingdom Hearts 3 a Yakuza 0, le novità del mese in video

Dopo aver assistito all'annuncio dei giochi Xbox Game Pass gratis di febbraio, proviamo a riassumere in video tutte le novità che attendono gli iscritti al servizio in abbonamento su PC e Xbox One da qui alla fine del mese.

A dispetto dell'uscita dal catalogo del Game Pass di diversi titoli, la casa di Redmond ha deciso di fare le cose in grande e di "regalare" agli iscritti al servizio dei giochi davvero interessanti, ciascuno potenzialmente in grado in offrire decine di ore di divertimento.

Il valzer dei nuovi ingressi nel Game Pass di questo mese si aprirà il 25 febbraio con l'arrivo di Ninja Gaiden 2, il secondo atto dell'iconica serie action di Koei Tecmo. Sempre per il 25 febbraio è previsto l'ingresso nel catalogo digitale del Pass di Kingdom Hearts 3, il capitolo che chiude la saga di Xehanort di Square Enix con protagonisti Sora e i suoi compagni d'avventura provenienti dagli universi digitali di Final Fantasy e Disney.

Per il 25 febbraio è atteso anche l'arrivo dello strategico post-apocalittico Wasteland Remastered e di Two Point Hospital, l'erede spirituale di Theme Hospital che ci invita a creare e gestire un immenso nosocomio digitale per curare malattie improbabili e accogliere pazienti a dir poco eccentrici.

La scorpacciata di gioco "gratis" del febbraio 2020 degli iscritti a Xbox Game Pass proseguirà il 26 febbraio con l'ingresso nel servizio dell'action ruolistico di SEGA Yakuza 0 e, per il 27 febbraio, della collezione di giochi da tavolo virtuali The Jackbox Party Pack 3. Per quanto concerne i giochi Xbox Game Pass di febbraio su PC, gli abbonati su Windows 10 potranno scaricare "a breve" Yakuza 0, Wasteland Remastered, Indivisibile, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital.