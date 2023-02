Xbox Game Pass: febbraio è il mese di Atomic Heart, Shadow Warrior 3 e Madden NFL 23

Dopo aver inaugurato il mese di febbraio con novità come Darkest Dungeon e Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition, Microsoft è tornata alla carica confermando l'arrivo di altri sei giochi nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, tutti previsti entro le prossime due settimane. Curiosi di scoprire cosa vi aspetta? Continuate a leggere!

Madden NLF 23 (Console e PC) - 9 febbraio via EA Play

A partire da oggi 9 febbraio gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (ai quali spettano anche i vantaggi del servizio EA Play) possono giocare a Madden NFL 23, ultima iterazione della simulazione di football americano di EA Tiburon. Tra le novità di questo capitolo figurano il nuovo sistema di gioco FieldSENSE (che sfrutta tecnologie ed animazioni nuove per offrire un gameplay coerente e realistico), la nuova modalità John Madden Legacy Game (che permette di scendere in campo con due squadre composte da giocatori di ieri e di oggi amati dal leggendario John Madden) e una sistemata alla modalità Face of the Franchise. Per saperne di più ecco la recensione di Madden NFL 23.

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) - 9 febbraio

SD Gundam Battle Alliance è un gioco di ruolo d'azione ambientato nell'Universo G, un mondo dove la storia e le consuetudini di Gundam sono molto differenti da quelle che ricordiamo. Nel tentativo di correggere queste distorsioni, siete chiamati a guidare una squadra di tre unità composta da Mobile Suit e piloti provenienti da tutta la storia di Gundam, che si dipana attraverso ben 26 serie - dalla prima a Thunderbolt, passando per ZZ, Unicorn, SEED, 00 e molte altre. I mech sono dotati di un ampio arsenale e si usurano in maniera realistica e coerente, inoltre un sistema di capitali e parti espansione vi permette di creare un'unità su misura ed estremamente potente. Completa il quadro una modalità multigiocatore cooperativa nella quale fare squadra con altri due amici.

Mount & Blade II Bannerlord (Cloud, Console e PC) - 14 febbraio

Mount & Blade II Bannerlord è un gioco sandbox che unisce strategia e RPG d'azione. In una versione fittizia e oscura del Medioevo, siete chiamati a creare un personaggio a vostro piacimento e ad inseguire la gloria imperitura. Da un lato, potete utilizzare a vostro vantaggio doti come diplomazia, commercio e crimine per far affermare il vostro clan tra i ranghi della nobiltà; dall'altro, dovete creare degli eserciti da guidare in enormi battaglie e assedi in tempo reale mediante un sistema di comando e combattimento basato sulle abilità.

Cities Skylines Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) - 15 febbraio

Cities: Skylines, gestionale cittadino di Colossal Order lanciato originariamente quasi otto anni fa, si trova ancora sulla cresta dell'onda. Il vostro obiettivo è semplice: creare un città da zero e farla diventare una vera e propria metropoli in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione dinamica che reagisce ad ogni vostra decisione. Il 15 febbraio si farà immediatamente strada in Xbox Game Pass la nuova edizione Remastered, che arricchisce la versione console originale con una veste grafica potenziata, un considerevole aumento della grandezza delle città edificabili (il numero massimo di tile sale da 9 a 25), migliorie all'interfaccia di gioco pensate appositamente per la fruizione via controller e un nuovo editor delle mappe.

Shadow Warrior 3 Definitive Edition (Cloud, Console e PC) - 16 febbraio

Alto giro, un'altra vecchia conoscenza che ritorna in auge in una veste potenziata e arricchita per non sfigurare sulle console dell'attuale generazione. Shadow Warrior 3, sparatutto in prima persona che mescola un sistema di movimento a corsa libera, fenetiche sparatorie e combattimenti all'arma bianca, torna con una Definitive Edition ricca di nuovi contenuti, disponibile fin dal primo giorno in Game Pass. Tra le novità previste figurano il selettore dei capitoli della storia, la nuova Modalità Sopravvivenza (con tre arene di combattimento e tre skin per armi inedite sbloccabili), il New Game Plus, il livello di difficoltà Hardcore (il più arduo mai concepito per il gioco), la Modalità Eroe (che riduce il numero di respawn di Lo Wang) e ben due modalità grafiche su Xbox Series X: Qualità, che spinge il gioco in 4K a 30fps, e Performance, che invece punta ai 60fps.

Atomic Heart (Cloud, Console e PC) - 21 febbraio al day one

Atomic Heart è un GDR d'azione ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica degli anni '50, dove il sogno utopistico di una società perfetta ha provocato l'insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati. Voi impersonate l'Agente P-3, dotato di un'arsenale di lame e armi all'avanguardia, oltre che di un guanto sperimentale che gli conferisce delle spiccate abilità in combattimento. Combinando abilità e risorse, potenziando l'equipaggiamento e servendovi dell'ambiente a vostro vantaggio dovete annientare i nemici e scoprire i segreti di una pericolosa quanto affascinante società utopica. In vista del lancio, gustatevi la nostra intervista in esclusiva italiana agli sviluppatori di Atomic Heart.

I giochi che verranno rimossi dal catalogo

Per ogni novità c'è un gioco destinato ad andare via. Sono ben sei i giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 15 febbraio, ovvero Besiege, CrossfireX, Infernax, Recompile, Skul The Hero Slayer e The Last Kids of Earth. Portateli a termine finché avete tempo, oppure approfittate dello sconto riservato agli abbonati per acquistare in via definitiva i titoli di vostro interesse (tranne CrossfireX, che si appresta a chiudere i battenti).