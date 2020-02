Xbox Game Pass di febbraio: Microsoft annuncia i nuovi giochi gratis su PC e Xbox One

Dalle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Larry "Major Nelson" Hryb presenta i prossimi videogiochi che entreranno nel catalogo digitale degli iscritti a Xbox Game Passsu PC Windows 10 e Xbox One.

Stando a quanto illustrato dai curatori dei social della casa di Redmond, da qui a fine febbraio avremo l'opportunità di rimpolpare ulteriormente la nostra ludoteca con tanti videogiochi.

La prima sorpresa riservateci da Microsoft riguarda l'arrivo sul Game Pass di Xbox One di Ninja Gaiden 2, il sequel dell'acclamato action di Koei Tecmo. Per il 25 febbraio, invece, è previsto l'ingresso nel servizio in abbonamento di Kingdom Hearts 3, l'ultimo capitolo della saga di Xehanort di Square Enix con protagonisti Sora e i suoi compagni d'avventura.

Sempre per il 25 febbraio è atteso l'arrivo nel servizio dello strategico post-apocalittico Wasteland Remastered e di Two Point Hospital, il frizzante gestionale che raccoglie l'eredità spirituale dell'indimenticabile Theme Hospital.

Come anticipato dal criptico tweet su Yakuza condiviso dal profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, inoltre, a partire dal 26 febbraio potremo scaricare gratuitamente l'action ruolistico di SEGA Yakuza 0. Per il 27 febbraio è infine previsto l'approdo di The Jackbox Party Pack 3, una collezione di party game che ricreano in digitale i giochi da tavolo più famosi.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass su PC Windows, Microsoft non offre indicazioni sulle date di ingresso dei titoli nel servizio e si limita a confermare l'arrivo "a breve" di Yakuza 0, Wasteland Remastered, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital e Indivisible. Come di consueto, vi invitiamo a farci sapere con un commento che cosa ne pensate dei prossimi videogiochi che entreranno a far parte della ludoteca virtuale di Xbox Game Pass su PC e console entro la fine del mese di febbraio.