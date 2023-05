Xbox Game Pass: da FIFA 23 a Planet of Lana, ecco i giochi di fine maggio

Dopo aver accolto con favore la notizia del sì dell'antitrust UE all'affare Activision-Microsoft, la casa di Redmond stila l'elenco dei nuovi videogiochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass nella seconda metà del mese di maggio.

La ricca tavolta videoludica imbandita dalla divisione verdecrociata di Microsoft per la Wave 2 dei giochi 'gratis' di maggio su Xbox Game Pass abbraccia il più ampio ventaglio di esperienze interattive, dai simulatori sportivi ai gestionali passando per gli action adventure e i GDR.

Il piatto forte dell'offerta confezionata dalla casa di Redmond è rappresentato da FIFA 23, Cassette Beasts e Planet of Lana: il kolossal calcistico di EA Sports, il GDR a mondo aperto con grafica in pixel art di Bytten Studio e l'avventura a scorrimento degli studi Whissfully guidano un elenco che comprende, tra gli altri, anche Chicory, Massive Chalice e Railway Empire 2. Ma andiamo con ordine e passiamo in rassegna tutti i videogiochi della seconda ondata di maggio su Xbox e PC Game Pass:

16 maggio - FIFA 23 (Xbox e PC) - EA Play

18 maggio - Eastern Exorcist (Xbox e PC)

18 maggio - Ghostlore (Xbox)

23 maggio - Planet of Lana (Xbox e PC)

25 maggio - Cassette Beasts (Xbox)

25 maggio - Massive Chalice (Xbox e Cloud)

25 maggio - Railway Empire 2 (Xbox, PC e Cloud)

30 maggio - Chicory: A Colorful Tale (Xbox e PC)

Cosa ne pensate dei videogiochi della Wave 2 di maggio su PC e Xbox Game Pass? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro approfondimento sulla nuova promozione Xbox Game Pass Friend con PC Game Pass gratis.