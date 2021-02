Xbox Game Pass: Final Fantasy 12 subito rimosso dal catalogo giapponese

Lo scorso giovedì il catalogo di Xbox Game Pass ha accolto quattro nuovi giochi, tra i quali figura anche Final Fantasy 12 The Zodiac Age. Oggi apprendiamo che la riedizione della dodicesima fantasia finale ha avuto vita molto breve nella selezione del servizio a disposizione dei nostri colleghi videogiocatori giapponesi.

Ad un solo giorno dall'inclusione, Final Fantasy 12 The Zodiac Age è stato rimosso dal catalogo di Xbox Game Pass in Giappone. I responsabili dei canali social nipponici di Xbox hanno spiegato che l'inclusione del JRPG non era prevista nel paese del Sol Levante, senza tuttavia fornire una motivazione valida e precisa per questa differenza con il resto del mondo. Si tratta, forse, di una questione di diritti: è possibile che il gioco stia vendendo ancora bene in Giappone, e che quindi Square Enix non sia interessata a metterlo a disposizione in un servizio in abbonamento.

Noi, in ogni caso, possiamo dormire sonni tranquilli: Final Fantasy 12 The Zodiac Age è regolarmente disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass nostrano, assieme ai nuovi giochi dell'11 febbraio (Wolfenstein Youngblood, Stealth Inc. 2 e Jurassic World Evolution) e alle altre centinaia di titoli già inclusi. Già che ci siamo, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che il 15 febbraio verranno rimossi da Xbox Game Pass De Blob (Console), Ninja Gaiden II (Console) e World of Horror (PC), mentre il 16 febbraio bisognerà dire addio a Shadows of the Damned (EA Play/Console).