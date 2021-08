Xbox Game Pass: Final Fantasy 7 e GTA 5 tra i giochi in uscita dal catalogo

Con l'ultimo aggiornamento che ha interessato l'app ufficiale di Xbox Game Pass, Microsoft svela l'elenco dei videogiochi destinati ad abbandonare entro breve il catalogo del servizio in abbonamento su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Oltre alla già preannunciata uscita di GTA 5 dal Game Pass, la lista dei videogiochi che tra qualche giorno non saranno più fruibili "gratuitamente" dagli abbonati al servizio comprende titoli come Final Fantasy 7, Ape Out e Darksiders Genesis.

Ma andiamo con ordine e sfogliamo l'elenco completo dei giochi in procinto di abbandonare il catalogo di Xbox Game Pass su PC e console Xbox:

Grand Theft Auto V - Xbox One e Series X/S

Darksiders Genesis - PC, Xbox One e Series X/S

Final Fantasy VII - PC, Xbox One e Series X/S

Don't Starve Giant Edition - PC, Xbox One e Series X/S

Train Sim World 2020 - PC, Xbox One e Series X/S

Crossing Souls - PC

Ape Out - PC

Il termine ultimo per poter accedere liberamente a questi titoli dovrebbe essere il 15 agosto. Il consiglio che rivolgiamo a chi desiderava giocarli, quindi, non può che essere quello di recuperarli quanto prima e, nel caso, di sfruttare il proprio abbonamento a Xbox Game Pass per ottenere uno sconto fisso del 20% per l'acquisto dei singoli titoli interessati, prima del loro abbandono dal servizio.