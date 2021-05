Xbox Game Pass e Final Fantasy X|X-2: oggi disponibile gratis per gli abbonati

Tra i nuovi giochi di maggio su Xbox Game Pass, figurano grandi produzioni recenti, tra FIFA 21 e Red Dead Online, ma anche alcune gemme del passato videoludico.

Tra queste ultime, troviamo una nuova aggiunta, disponibile nel catalogo del servizio Microsoft a partire da quest'oggi, giovedì 13 maggio 2021. Come già annunciato dal colosso di Redmond e da Square Enix, Xbox Game Pass accoglie infatti l'acclamato Final Fantasy X, in una raccolta comprensiva anche del sequel Final Fantasy X-2. La versione offerta è la più recente, che vede i titoli riproposti in alta definizione, con la Final Fantasy X|X-2 HD Remaster. Gli appassionati abbonati a Xbox Game Pass possono dunque ora immergersi nel JRPG in maniera gratuita, sia su console Xbox sia su PC.



Final Fantasy X, lo ricordiamo, vede il giocatore vestire i panni di Tidus, giovane promessa del Blitzball ritrovatosi all'improvviso catapultato in un mondo a lui alieno. Ad attendere il ragazzo, ottimista e di buon cuore, è un viaggio epico, da vivere accanto a personaggi indimenticabili. Tra questi, non possiamo non menzionare la coraggiosa e determinata Yuna e il carismatico Auron.



Agli amanti dei JRPG, segnaliamo inoltre che potrebbero essere in serbo ulteriori sorprese a tema Dragon Quest su Xbox Game Pass.