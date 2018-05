Xbox Game Pass: a fine mese verranno rimossi 21 giochi, la maggior parte dei quali per 360

Xbox Game Pass ha già dovuto dire addio a diversi giochi nei mesi scorsi. Questa volta, però, i titoli in procinto di abbandonare il servizio in un colpo solo sono molti più del solito.

Il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo ben 21 dei 173 giochi attualmente presenti, la maggior parte dei quali (ben 19) per Xbox 360. I rimanenti 2 sono invece per Xbox One. Eccoli nel dettaglio:

Xbox One

Blood Bowl 2

Defense Grid 2

Xbox 360

Age of Booty

Bionic Commando: Rearmed 2

BioShock

BioShock 2

BioShock Infinite

Borderlands

Bound by Flame

de Blob 2

Dead Rising 2: Case Zero

Dig Dug

Final Fight: Double Impact

NeoGeo Battle Coliseum

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Pac-Man Championship Edition DX

Sacred 3

SEGA Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

SEGA Vintage Collection: Golden Axe

SoulCalibur

XCOM: Enemy Within

State giocando a uno dei giochi sopraindicati? In tal caso, avete altre tre settimane per portarli al termine prima che vengano eliminati. Purtroppo, si tratta di un evenienza comune a tutti i servizi in abbonamenti nei quali vengono inclusi prodotti terze parti. Anche su Netflix (pur non essendo legato al mondo videoludico) c'è un continuo via vai di titoli, aggiunti ed eliminati a cadenza regolare.

Microsoft non ha ancora svelato i nuovi giochi che verranno introdotti durante il mese di giugno, ma probabilmente non dovremo attendere ancora molto prima che vengano annunciati. Tra i titoli più papabili c'è Halo: The Master Chief Collection, suggerito proprio dalla casa di Redmond con un filmato promozionale pubblicato lo scorso mese.