Xbox Game Pass: a fine mese verranno rimossi altri 4 giochi, tra cui Mad Max e Lego Batman

La settimana scorsa, Microsoft annunciò la rimozione di ben 21 giochi dal servizio in abbonamento Xbox Game Pass, prevista per il 31 maggio. Ebbene, quest'oggi quella lista si è ulteriormente allungata con altri 4 giochi.

In aggiunta a quelli già menzionati, a fine mese gli abbonati al servizio dovranno dire addio anche a Mad Max per Xbox One e Lego Batman, Sam & Max Beyond Time and Space e Sam & Max Save the World per Xbox 360. Ricapitolando, ecco tutti i giochi che verranno rimossi il 31 maggio:

Xbox One

Blood Bowl 2

Defense Grid 2

Mad Max

Xbox 360

Age of Booty

Bionic Commando: Rearmed 2

BioShock

BioShock 2

BioShock Infinite

Borderlands

Bound by Flame

de Blob 2

Dead Rising 2: Case Zero

Dig Dug

Final Fight: Double Impact

NeoGeo Battle Coliseum

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Pac-Man Championship Edition DX

Sacred 3

Sam & Max Beyond Time and Space

Sam & Max Save the World

SEGA Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

SEGA Vintage Collection: Golden Axe

SoulCalibur

XCOM: Enemy Within

State giocando a uno di questi titoli? Se sì, avete ancora due settimane di tempo per portarli al termine. Intanto, Microsoft non ha ancora svelato le novità previste per il mese di giugno. La casa di Redmond in passato ha lasciato intendere che prima o poi verrà aggiunto anche Halo: The Master Chief Collection, ma da allora non ha ancora effettuato alcun annuncio.