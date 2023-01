Xbox Game Pass: tra FPS e sportivi arcade, i giochi in uscita dal catalogo a gennaio 2023

Come vi abbiamo detto a più riprese, il 2023 è ricco di nuove uscite per gli abbonati a Xbox Game Pass, ma la libreria del servizio Microsoft deve far fronte anche a qualche abbandono. A tal proposito, sono appena stati confermati i titoli in uscita dal catalogo nel corso del mese di gennaio.

Visitando l'applicazione ufficiale di Xbox Game Pass su Windows oppure accedendo all'apposita sezione dei menu delle console della famiglia Xbox, è possibile notare che il calendario dei prodotti che presto abbandoneranno il catalogo è stato aggiornato con cinque nuovi nomi.

Ecco di seguito i giochi che nel corso del mese di gennaio 2023 non saranno più disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass:

The Anacrusis

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Nobody Saves the World

Pupperazzi

Windjammers 2

Ciascuno di questi prodotti abbandonerà il servizio il prossimo 16 gennaio 2023, quindi avrete ancora qualche giorno di tempo per fare qualche partita con e decidere se acquistarli o meno con un piccolo sconto per gli abbonati. Per quello che riguarda invece i prossimi annunci, sembrerebbe che Microsoft sia pronta a svelare i prossimi titoli in arrivo nel catalogo proprio domani, martedì 3 gennaio 2023.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Xbox Game Pass ha già 44 giochi in arrivo nel 2023