Xbox Game Pass, un grande FPS third party in autunno per un rumor: Battlefield 6?

Dopo aver predetto correttamente l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake nel Plus, il co-presentatore del podcast XboxEra Nick "Shpeshal Ed" Baker c'ha preso gusto e non vuole proprio smetterla di dispensare pronostici.

Nell'ultimo episodio del suo podcast, Baker ha affermato di aver udito delle voci secondo le quali in autunno sarebbe destinato ad arrivare in Xbox Game Pass un grande sparatutto in prima persona third party. Baker non ha aggiunto altro, poiché la sua fonte è stata avara di dettagli, lasciandoci quindi con tanta curiosità e, ovviamente, nessuna certezza, visto che non c'è nessuna ufficialità.

Outriders, un tripla A giunto nel catalogo del servizio in abbonamento immediatamente al day-one, ha segnato un importante precedente, dimostrando che da Xbox Game Pass è possibile aspettarsi di tutto. Per questo motivo, qualcuno è pronto a scommettere che il grande FPS third-party di cui parla Shpeshal Ed sia Battlefield 6, nuovo capitolo della serie ancora non annunciato ufficialmente. Noi, a dirla tutta, siamo piuttosto diffidenti al riguardo, ma mai dire mai...

Di certo, c'è solamente che MLB The Show 21 debutterà in Xbox Game Pass il 20 aprile. A maggio, invece, verrà concesso FIFA 21 agli abbonati Game Pass Ultimate.