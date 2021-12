Xbox Game Pass senza freni: sono ben 10 i nuovi giochi di oggi 16 dicembre

Ormai Microsoft ci ha preso gusto a complicare la vita di tutti gli abbonati alla ricerca di qualcosa di nuovo da giocare. Oggi 16 dicembre ha aggiunto in un colpo solo ben dieci nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass, tra i quali figura anche una novità assoluta.

La novità di cui stiamo parlato è The Gunk, un action-adventure in terza persona story-driven che vi cala nei panni dell'esploratrice spaziale Rani e vi accompagna su un brulicante pianeta alieno minacciato da una sostanza tossica. Il gioco ha ottenuto delle buone valutazioni dalla critica (scoprite cosa ne pensiamo nella nostra recensione di The Gunk) e debutta immediatamente al day-one. Consultate l'elenco in basso per scoprire tutti gli altri titoli in uscita oggi in Xbox Game Pass, tra i quali spiccano anche Mortal Kombati 11 e Firewatch.

Xbox Game Pass | Le novità del 16 dicembre 2021

The Gunk (Cloud, Xbox e PC)

Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC)

Firewatch (Cloud, Xbox e PC)

Ben 10: Power Trip (Cloud, Xbox e PC)

Broken Age (Cloud, Xbox e PC)

Lake (Cloud, Xbox e PC)

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Xbox e PC)

Race With Ryan (Cloud, Xbox e PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Xbox e PC)

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Xbox e PC)

Da qui alla fine dell'anno non sono purtroppo attese altre infornate di giochi, inoltre ci teniamo ad avvisarvi che il 31 dicembre verranno rimossi Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud e Xbox), The Little Acre (Cloud e Xbox), Yakuza 0 (Cloud, Xbox e PC), Yakuza Kiwami 1 (Cloud, Xbox e PC) e Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Xbox e PC). Completateli finché siete in tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli alla vostra libreria.

Non ci metterete molto a smaltire la delusione, dal momento che il 2022 si preannuncia memorabile per Xbox Game Pass.