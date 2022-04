Xbox Game Pass senza freni: in arrivo Assassin's Creed Origins e altri giochi Ubisoft!

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Ubisoft Plus su console Xbox, Microsoft rinsalda ulteriormente la propria partnership con il colosso videoludico francese e pianifica l'approdo di ulteriori titoli del publisher transalpino su Xbox Game Pass.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox Wire, la Community Lead della divisione Game Pass di Xbox Megan Spurr spiega che la casa di Redmond "sta lavorando con Ubisoft per portare giochi ancora più incredibili nella libreria del Game Pass! Entro i prossimi due mesi, Assassin's Creed Origins si unirà alla libreria di Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming e PC Game Pass attraverso l'app Ubisoft Connect".

Sempre dalla viva voce della dirigente di Microsoft apprendiamo che, già a partire dalle prossime settimane, il catalogo del Game Pass si arricchirà di ulteriori esperienze targate Ubisoft, come la Marching Fire Edition di For Honor: come nel caso di Assassin's Creed Origins, anche l'edizione speciale di For Honor sarà disponibile su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Nell'attesa di scoprire quali altre sorprese avranno in serbo Microsoft e Ubisoft per gli iscritti al Game Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento sui nuovi videogiochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass ad aprile.