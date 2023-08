Xbox Game Pass senza freni: Citizen Sleeper 2 arriva al day one su PC e Xbox Series X|S

Non bastasse il settembre da urlo su Xbox Game Pass con Starfield e altri 4 giochi, gli abbonati al servizio videoludico di Microsoft avranno l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di uno dei titoli indie più attesi, ovvero Citizen Sleeper 2.

A darne conferma e la stessa casa di Redmond sulle pagine del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, con tanto di approfondimento sull'esperienza interattiva piena di sorprese promessaci dagli sviluppatori di Jump Over the Age e dagli editori di Fellow Traveller.

Il nuovo atto dell'avventura ruolistica di Citizen Sleeper ci porterà ai margini di un sistema in crisi. Il nostro compito sarà quello di aiutare un androide in avaria a fuggire dal destino nefasto che l'attende nel caso in cui dovesse essere catturato dalle autorità che hanno messo una taglia sulla sua testa.

Senza ricordi e terrorizzato da ciò che potrebbe accadergli, il nostro alter-ego cibernetico dovrà trovare una nave, formare un equipaggio fedele e "costruire un rifugio tra le stelle esplorando luoghi sempre nuovi nella Starward Belt". Come in ogni sequel che si rispetti, naturalmente anche in Citizen Sleeper 2 sono previste numerose novità e sorprese narrative e di gameplay, il tutto rimanendo saldamente ancorati alle fondamenta ruolistiche del capitolo originario, un'opera che si ispira alla libertà e alla flessibilità dei GDR cartacei e alla mutevolezza dei giochi da tavolo.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Citizen Sleeper, lo strepitoso RPG fantascientifico che ha dato origine a questa fortunata IP destinata a espandersi e ad arricchirsi di contenuti con il prossimo capitolo in arrivo nei prossimi mesi su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.