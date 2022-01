Xbox Game Pass, senza freni anche sui social: un milione di follower su Twitter

Dopo l'ondata di annunci legata ai nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2022, tra i quali spicca Mass Effect: Legendary Edition, il servizio di abbonamento di Microsoft non sembra intenzionato a rallentare il ritmo.

A sorpresa, il team di Redmond ha infatti confermato anche l'arrivo di Nobody Saves the World e di Rainbow Six: Extractions al Day One su Xbox Game Pass. Due ulteriori aggiunte di rilievo, che segnano un inizio anno davvero notevole per il servizio di abbonamento. Tra un annuncio e l'altro, e con un costante ampliamento dell'offerta riservata agli iscritti, la sottoscrizione Microsoft ha tagliato anche un ulteriore traguardo.

L'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass ha infatti raggiunto proprio di recente il milione di follower. A dare la notizia, è il Social Media Manager di casa Xbox, tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news. Un traguardo che conferma la crescente attenzione che il programma Microsoft sta attirando su di sé, grazie agli sforzi compiuti dal colosso videoludico per ampliare con costanza la sua offerta. Nel tempo, lo ricordiamo, Xbox Game Pass ha arricchito il proprio catalogo sia su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma anche su dispositivi mobile, integrando il supporto a xCloud e inglobando, nel formato Ultimate, la sottoscrizione a EA Play.