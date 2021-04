Xbox Game Pass senza freni: superati i 23 milioni di abbonati, stando a Jez Corden

La crescente popolarità di Xbox Game Pass trova ulteriore riscontri nelle anticipazioni di Jez Corden. Il noto giornalista di WindowsCentral riferisce infatti che, in base a quanto riferitogli da una fonte interna a Microsoft, ad aprile il numero totale di abbonati al Game Pass avrebbe superato quota 23 milioni.

Se confermata, l'indiscrezione di Corden contribuirebbe a rafforzare la strategia a medio-lungo termine portata avanti (con massicci investimenti) da Phil Spencer e dal Team Xbox per fare del Game Pass un servizio imprescindibile per gli appassionati di videogiochi.

Nei risultati finanziari presentati a metà gennaio, ricordiamo che la casa di Redmond segnalò 18 milioni di abbonati a Xbox Game Pass e, con essi, delle ottime performance economiche per l'intera divisione videoludica della compagnia americana. Il dato dei 23 milioni di iscritti al Game Pass (una crescita teorica di ben 5 milioni di abbonati nell'ultimo trimestre), se visto in quest'ottica, darebbe ulteriore solidità alla visione del Team Xbox e, con essa, le possibilità per l'ingresso di nuove realtà nella galassia degli Xbox Game Studios dopo l'eclatante matrimonio con ZeniMax e Bethesda.

L'aumento del bacino di utenti del Game Pass favorirebbe anche le alleanze con publisher e attori multipiattaforma, come avvenuto di recente con Outriders gratis su Xbox Game Pass o l'arrivo a sorpresa di Octopath Traveler su Xbox, anch'esso proposto "gratuitamente" agli iscritti al servizio.