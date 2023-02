Xbox Game Pass Friends & Family arriva in altri sei paesi, ma non ancora in Italia

Microsoft ha annunciato che il piano di abbonamento Xbox Game Pass Friends & Family è ora disponibile in altri sei paesi, che si aggiungono a Colombia e Irlanda (dovei il lancio è avvenuto a settembre 2022) portando così il totale a otto diversi paesi.

L'abbonamento Xbox Game Pass Friends & Family sta per arrivare in Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, Ungheria, Israele e Svezia, non ci sono però ancora notizia riguardo l'adozione di questo profilo in mercati più importanti come il Nord America o paesi europei come Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Italia.

Il profilo Friends & Family permette di condividere l'abbonamento Xbox Game Pass con altri quattro giocatori, ognuno dei quali potrà accedere a tutti i benefit dell'abbonamento Ultimate, come Xbox Game Pass, EA Play, l'intera libreria di giochi Xbox al day one e il Cloud Gaming. Il prezzo? Al momento, in Irlanda è fissato a 21.99 euro al mese contro i 12.99 euro al mese della sottoscrizione Xbox Game Pass Ultimate.

Evidentemente Microsoft sta ancora conducendo vari test e la compagnia non è pronta per lanciare il servizio su larga scala, la speranza è che Xbox Game Pass Friends & Family possa debuttare anche nel nostro paese entro la fine del 2023.